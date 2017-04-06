Иранские консерваторы могут выдвинуть нового кандидата на президентских выборах

2017-04-06 11:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Эбрахим Раизи, член наблюдательного совета президентских выборов в Иране, по информации СМИ, ушел с должности, подогревая слухи о своем намерении баллотироваться на предстоящих 19 мая президентских выборах.

Информационное агентство Fars, близкое к иранским консерваторам, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что Эбрахим Раизи ушел со своего поста в наблюдательном совете.

Иранские консерваторы ранее начали кампанию, призывающую Эбрахима Раиси выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

Эбрахим Раиси - влиятельный консервативный священнослужитель, который также является главой богатой благотворительности и организации, ответственной за святыни страны.

В Иране 19 мая пройдут президентские выборы и пятые выборы в городские и сельские советы.



Нынешний президент Ирана Хасан Рухани заявил, что он будет баллотироваться на 12-й президентских выборах в Иране.

(Автор: Эльмира Таривердиева)