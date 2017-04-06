Azerbaycan ve Suudi Arabistan arasında askeri işbirliği
2017-04-06 11:19 | www.trend.az | 1
Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov'un Suudi Arabistan'a ziyareti kapsamında iki ülke asında askeri-teknik işbirliği konuları ele alındı.
Savunma Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’da resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hesenov'un, Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Salman’la görüştüğü bildirildi.
Görüşmede ülkeler arasında askeri, askeri-teknik işbirliği, bölgesel güvenlik ve diğer konular ele alındı.
Bakan Hasanov, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde İslam Askeri Koalisyonu Merkezi’ne de ziyaret etti.