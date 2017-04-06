На свадебной церемонии в Бейлагане произошел вооруженный инцидент - ОБНОВЛЕНО

2017-04-06 11:26 | www.apa.az | 3

Как сообщает карабахское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на свадебной церемонии в поселке SMD района.

На свадьбе между Надиром Мирзоевым и Маликом Заловым возник спор. В результате Н.Мирзоев выстрелил из пистолета в М.Залова, тем самым ранил его.

Как сообщил местному бюро АПА главный врач Бейлаганской центральной районной больницы Али Мамедов, М.Залов получил пулевое ранение в левую руку.

После оказания первой медицинской помощи, родственники М.Залова отвезли его в одну из больниц города Баку.

***

10:26

В Бейлагане произошел вооруженный инцидент.

Как сообщили АПА в прокуратуре Бейлаганского района, житель района Надир Газаб оглу Мирзоев (1958 г.р.) выстрелил в Малика Абдулгусейн оглу Залова (1972 г.р.). Пострадавшего доставили в больницу.

Н.Мирзоев задержан.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.