Мэром Гибралтара стала «Мисс мира-2009»: Что мы знаем о красавице

2017-04-06 11:07 | www.oxu.az | 3

У Гибралтара появился новый мэр, которым стала 30-летняя «Мисс мира-2009» Кайане Лопес, официально вступившая в новую должность. И хоть она является лишь церемониальной, так как реальная власть на заморской территории Великобритании принадлежит губернатору, назначаемому в Лондоне, местные СМИ уже провозгласили, что у Гибралтара теперь «самый красивый мэр в мире».

Интересы и увлечения

Кайане Лопес не балует фолловеров в Instagram снимками и подробностями личной жизни, но кое-что из ее биографии все же известно. Девушка родилась в Гибралтаре и с детства активно занималась танцами. В 14 лет стала участницей популярной группы Urban Dance Group, вместе с которой гастролировала по Гибралтару и соседней Испании. Излюбленными направлениями Кайане были современные стили, которые ее команда демонстрировала на конкурсах.

До получения титула «Мисс мира» девушка успела несколько лет проработать в кадровой службе госпиталя Сан-Бернарда. Новый мэр Гибралтара, как и многие другие жители территории, говорит на двух языках: английском и испанском.

Конкурс красоты

Яркая брюнетка получила титул «Мисс Гибралтар» и выиграла престижный конкурс «Мисс мира» в 2009 году, приняв корону из рук россиянки Ксении Сухиновой. Кайане стала первой в истории конкурса победительницей из Гибралтара. Дома ее ждал королевский прием: соотечественники вышли на улицы, чтобы поприветствовать ее возвращение с победой и устроили праздник.

Личная жизнь

После конкурса Кайане вышла замуж и сменила девичью фамилию Алдорино, под которой ее узнал весь мир, на Лопес. Известно, что у нового мэра Гибралтара подрастает дочь.

Должность градоначальника

Признанная красавица стала самым молодым мэром в истории Гибралтара, а также третьей женщиной, занявшей этот пост. Новую должность она получила, поднявшись по карьерной лестнице: с 2014 года Лопес была заместителем мэра Гибралтара.

На фоне выхода Великобритании из Евросоюза вновь возникли претензии Испании, не признающей британского суверенитета над Гибралтаром. На церемонии инаугурации новый мэр облачилась в мантию и сделала первое заявление, подчеркнув, что горда быть британской подданной и что Гибралтар есть и будет британским.

A.C.

