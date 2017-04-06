В Баку за 2 дня восемь человек были укушены собаками

2017-04-06 11:12 | www.oxu.az | 3

В последние два дня в Баку восемь человек подверглись нападению беспризорных собак.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в 3-й городской клинической больнице.

Было отмечено, что в результате нападений восемь человек получили травмы различного характера. Инциденты с нападением собак были зафиксированы в Наримановском и Сабунчинском районах города, а также поселках в окрестностях Баку.

Отметим, что самый тяжелый случай такого рода имел место на улице Зии Буньядова в Наримановском районе. Гурбанов Мамед Яшар оглу, 1995 года рождения, подвергся нападению уличных собак по пути с работы домой. В результате он был госпитализирован с травмами. В настоящее время лечение М. Гурбанова продолжается.

Напомним, что в последний месяц возросло количество обращений в связи с укусами собак.

A.M.