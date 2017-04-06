Айдын Алиев: Азербайджан полностью отвечает за качество аграрной продукции, экспортируемой в Россию

2017-04-06 11:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полностью отвечает за качество и происхождение аграрной продукции, экспортируемой в Россию, сказал в четверг журналистам глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

Комментируя переговоры по вопросам перемещения плодоовощной продукции с территории Азербайджана на территорию России, Алиев отметил, что российская делегация, приехавшая в страну сможет сама убедиться в качестве и происхождении экспортируемой продукции.

"После переговоров, российская делегация ознакомится с хозяйствами, производящими агропродукцию, а также с нашими правилами оформления документации по данной продукции. Наши гости смогут убедиться в том, что мы полностью отвечаем за качество и происхождение экспортируемой продукции", - сказал глава ГТК.

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