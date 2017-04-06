Шехиды бессмертны! Спектакль о Самире Качаеве, который потрясает до глубины души (ФОТО)

2017-04-06 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - "Мечтающие мальчики…" – пьеса, посвящение азербайджанским воинам, погибшим в Нагорном Карабахе. Ее авторами являются Ефим Абрамов и Лейла Бегим , наши соотечественники, сейчас проживающие за рубежом.

На основе пьесы в Азербайджанском государственном театре юного зрителя был подготовлен спектакль Yarımçıq qalmış ("Прерванная…"), премьера которого состоялась минувшим вечером, сообщает Trend Life.

Постановка посвящена памяти Самира Качаева - талантливого молодого скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований.

Премьерный показ спектакля прошел при аншлаге. Среди зрителей были видные общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, солдаты и офицеры, представители молодежи. Но, наверно, главными зрителями были те, кто был лично знаком с Самиром Качаевым - его родные и близкие, педагоги, друзья и однокурсники.

Все происходящее на сцене до глубины души трогает публику. Вначале зритель видит двух влюбленных - юношу по имени Сабир (Эльнур Керимов) и его возлюбленную Ульвию (Гюнель Мамедова), которые клянутся всегда быть вместе. У Сабира большие планы на будущие - он мечтает посвятить свою жизнь искусству, стать известным скульптором, созидать и творить. И, конечно же, связать свой жизненный путь с любимой Ульвией.

Далее Сабир предстает мужественным солдатом, с честью защищающим родную землю от армянских агрессоров. Героизм, мужество, бесстрашие и безграничная любовь к Родине отличает юношу. И во имя этого он жертвует самое дорогое - Жизнь! Вместе с другими сыновьями Родины становится Шехидом во имя освобождения азербайджанских земель.

В спектакле также показана судьба азербайджанских шехидов, которые не дожили, недолюбили, боль их матерей, жен, невест, осиротевших детей…

Потрясающие игра актеров, режиссура и сюжет - многие зрители не смогли сдержать слез... Безусловно, основное внимание было приковано к Эльнуру Керимову и Гюнель Мамедовой. И если в начале постановки они воплощают образы лирических подростков, то в заключении их герои - не по годам повзрослевшие люди, пережившие боль утраты.

Помимо образов, которые воплотили актеры театра, героями спектакля можно назвать неодушевленные предметы. Например, обычный мячик, который был каким-то связующим звеном между Сабиром и Ульвией, гром и дождь, знаменующий некоторые события в жизни героев, и конечно декорации спектакля, в которых были отражены работы Самира Качаева – "Унесенные ветром" и "Парус".

В заключение постановки на экране были продемонстрированы фотографии Самира Качаева. На одной из них юноша возносит руки к небу, именно этот жест в спектакле повторяет Эльнур Керимов и другие актеры, словно говоря зрителям: "Шехиды бессмертны!".

После показа зрители стоя встречали творческий коллектив спектакля.

В своем выступлении директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов, отметил, что постановка посвящена памяти сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель. По его словам, в день премьеры зал театра не смог вместить всех, кто знал и любил Самира Качаева, поэтому спектакль будет повторно показан 16 апреля и в последующие месяцы.

Далее директор театра пригласил на сцену отца Самира - Зияддина Качаева, который в свою очередь выразил сердечную признательность всем, кто работал над постановкой, а также всем зрителям за уважение к памяти его сына.

В спектакле также заняты заслуженные артисты Азербайджана Лейли Велиева (мать Сабира), Эльшан Рустамов (Фариз), Расим Джафаров (Фархад), Эльнур Керимов (Сабир), Гюнель Мамедова (Ульвия), Манаф Дадашев (Алик) и другие.

Режиссер-постановщик – народный артист Вагиф Асадов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, режиссер – Гюльнар Гаджиева, музыкальное оформление – Рамиг Насиров, постановщик танцев – Элла Гаджиева, ассистент режиссера – Севда Гаджишамиева, исполнитель музыкальных композиций – Чинара Меликзаде.

Самир Зияддин оглы Качаев родился 6 марта 1994 года в селении Чухурюрд Шамахинского района. Самир с ранних лет проявлял большой интерес к искусству, он любил рисовать и лепить фигурки из пластилина. Закончив среднюю школу он поступил на скульптурное отделение Азербайджанской государственной академии художеств. С отличием завершив обучение в академии, Самир поступил в магистратуру и отправился служить в ряды азербайджанских вооруженных сил. Службу проходил на линии фронта.

В ночь на 2 апреля 2016 года во время боев за территориальную целостность нашей Родины Самир погиб смертью храбрых. За храбрость, проявленную на поле боя, Самир Качаев посмертно награжден медалью "За Отвагу"

Одаренный скульптор за свою короткую жизнь успел много сделать: он своими работами, творческим подходом, отношением к людям и любовью к Отчизне завоевал любовь окружающих, симпатии любителей искусства, признание профессионального сообщества и глубокое уважение тысяч и тысяч соотечественников.

(Автор: Джани Бабаева)