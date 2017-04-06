Rusya’da patlama: Okul tahliye edildi

2017-04-06 11:21 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Hafta başında terör saldırısıyla sarsılan Rusya'da bir şok daha. Ülkenin batısındaki Rostov-na-Donu kentinde bir okul yakınında meydana gelen patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı.

Rus RIA ajansının haberine göre yoldan geçen bir kişi düzeneği fark edip eline aldı. Bu sırada meydana gelen patlama nedeniyle parmaklarını kaybeden adamın vücudunda da yaralar meydana geldi.

Olay sonrası okul tatil edildi ve öğrenciler evlerine gönderildi.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde pazartesi günü metroda yaşanan kanlı saldırıda 14 kişi yaşamını yitirmişti. 3 günlük yas ilân edilen olayın zanlısının 1995 Oş doğumlu Ekbercan Celilov olduğu açıklandı.