YouTube представил новую функцию просмотра эфирного вещания телеканалов

2017-04-06 11:15 | www.oxu.az | 3

Видеохостинг YouTube представил обещанную функцию просмотра эфирного вещания телеканалов на своей платформе, передает Oxu.Az со ссылкой на Rambler.ru.

Новый сервис стал доступен для американских интернет-пользователей в среду. Теперь они смогут через YouTube смотреть в режиме реального времени эфиры четырех крупнейших американских телесетей (ABC, CBS, NBC и Fox), а также еще около 30 кабельных телеканалов, включая спортивные.

Услуга, как и обещал холдинг Alphabet, владеющий видеохостингом, предоставляется по платной подписке стоимостью 35 долларов в месяц сразу для шести пользователей. Таким образом, сразу несколько членов одной семьи смогут получить одновременный доступ к сервису с разных учетных записей.

Как пояснили в Alphabet, компания нацелена на зрителей, у которых никогда не было кабельного или спутникового телевидения и которые привыкли смотреть видео, в том числе телепередачи, через интернет. Речь идет в первую очередь о молодой аудитории.

В настоящий момент видеохостинг также предлагает сервис под названием YouTube Red, который предоставляет пользователям за умеренную плату доступ к контенту, специально произведенному для YouTube.

Н.О.