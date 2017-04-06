Развитие бренда Made in Azerbaijan поможет росту агросектора страны на 3% в 2017 г. - АБР (версия 2)

2017-04-06 11:23 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Развитие бренда Made in Azerbaijan поможет обеспечить рост сельского хозяйства в Азербайджане на три процента в 2017 году и на четыре процента в 2018 году, следует из отчета Азиатского банка развития (АБР) «Asian Development Outlook 2017: Transcending the middle-income challenge».

За 2016 год сельское хозяйство в Азербайджане выросло на 2,6 процента, в том числе животноводство - на 2,8 процента.

Тем не менее, эксперты банка отмечают, что несмотря на то, что в настоящее время в агросекторе заняты 36,3 процента экономически активного населения страны, сектор при этом формирует только 6,2 процента ВВП. Для сравнения: в сфере промышленности, которая формирует 47 процентов ВВП, заняты лишь 6,9 процента населения.

Чтобы поддержать занятость в сельских регионах, отмечается в отчете, правительство запустило новый проект, который должен помочь семейному бизнесу производить товары и поставлять их на рынки.

«В дополнение к этому была запущена программа, целью которой является создание 10 тысяч рабочих мест к 2020 году. Чтобы увеличить производство в сельском хозяйстве, фермеры получили 179 тысяч гектаров орошаемых земель от правительства для выращивания хлопка, чая и орехов, что должно обеспечить больше рабочих мест в сельских районах и снизить миграцию в города», - говорится в отчете.

АБР был учрежден в 1966 году, его членами являются 67 стран. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

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