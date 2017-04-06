Айдын Алиев: С начала года Азербайджан увеличил экспорт агропродукции на более чем 70% (версия 2)

2017-04-06 11:33 | www.trend.az | 3

Первая версия опубликована в 10:50

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2017 года экспорт сельскохозяйственной продукции азербайджанского происхождения увеличился в весовом соотношении на 73 процента, сказал журналистам в четверг глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.

По его словам, аграрная продукция была экспортирована в Россию, а также в другие страны, например Украину и Казахстан. В то же время, по словам главы ГТК, в первом квартале наблюдалось снижение импорта сельхозпродукции.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт плодоовощной продукции в Азербайджан сократился [в весовом соотношении] на 17 процентов. Причиной тому являются введенные на импорт сельхозпродукции таможенные пошлины", - сказал Алиев.

Повышение с первого ноября 2016 года таможенных пошлин в Азербайджане, в частности, коснулось таких товаров, как мясо и пищевые мясные субпродукты (свежее, охлажденное и замороженное мясо домашней птицы), куриные яйца, овощи (огурцы, помидоры, лук, чеснок), фрукты и орехи (грецкие орехи, фундук, виноград, яблоки, груши, айва, хурма), продукты переработки овощей и фруктов (соки), алкогольные и безалкогольные напитки (минеральная и газированная вода), строительные материалы (бентонит, гипс, цемент, клинкер), изделия из камня, гипса, цемента, асбеста (плиты, кирпичи, строительные блоки) и керамические изделия.

Согласно решению Кабинета министров, обнародованному второго октября прошлого года, таможенная пошлина на импорт в Азербайджан мяса курицы определена в размере одного доллара за килограмм, куриных яиц - 100 долларов за 1000 штук, лука и огурцов - 0,2 доллара за килограмм, орехов - 1,5 доллара за килограмм, винограда - 0,4 доллара за килограмм, яблок (для производства сидра в период с 16 сентября до 15 декабря), груш (для производства грушевого сидра в период с первого августа по 31 декабря), айвы и хурмы - 0,3 доллара за килограмм, минеральной и газированной воды и соков - не менее 0,7 доллара за литр.

Эти изменения введены на двухлетний период.

(Автор: Анвар Мамедов)