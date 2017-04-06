Президент Азербайджана удостоен награды турецкого журнала

2017-04-06 11:49 | www.apa.az | 3

Президента Азербайджана Ильхама Алиева издающийся муниципалитетом турецкой провинции Çekmeköy журнал «Çekmeköy 2023» удостоил Международной награды дружбы.

Как сообщает турецкий корреспондент АПА, награда представлена за то, что во время попытки госпереворота в Турции 15 июля Ильхам Алиев стал первым мировым лидером, поддержавшим Турцию и осудившим путчистов.

Награда была вручена генконсулу Азербайджана в Стамбуле Масиму Гаджиеву.

Отметим, первые выборы в муниципалитет провинции Çekmeköy, которая была создана в 2007 году, были проведены в 2009 году. В 2014 году главой муниципалитета был избран Ахмет Пойраз.

Журнал «Çekmeköy 2023» выходит ежемесячно с декабря 2014 года. Это уже вторая церемония вручения премий, учрежденных журналом.