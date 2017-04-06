Следующие Исламские игры пройдут в Турции

2017-04-06 11:22 | www.oxu.az | 3

Названа страна, которая проведет V Исламские игры солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, данное решение было принято на XXV Конгрессе Федерации исламских игр солидарности, который начал работу в Баку.

Участники Конгресса приняли решение провести очередные Игры в Стамбуле в 2021 году. В связи с этим министр спорта этой страны Акиф Чагатай Кылыч приехал в Азербайджан.

Отметим, что IV Исламские игры солидарности пройдут 12-22 мая в Баку.

Э.А.

