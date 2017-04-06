0% переплаты!

2017-04-06 11:25 | www.oxu.az | 3

Как бы странно ни звучало «0% переплаты», это не просто рекламный лозунг, а реальная возможность. Карта Expresso с льготным периодом предоставляет клиентам Expressbank этот шанс.

Клиенты смогут воспользоваться льготным периодом сроком в 35 дней с кредитной линией пластиковой карты Expresso. Во время пользования картой, при возврате суммы до 5-ого числа следующего месяца проценты не начисляются. Карта выдается сроком в 48 месяцев, а годовая процентная ставка по кредитной линии составляет 28%.

Дополнительно к вышеперечисленному карта Expresso обладает такими преимуществами, как «cash back», возможность накопления, право свободного выбора дизайна карты, технология бесконтактных платежей. Баланс карты можно пополнять посредством Личного кабинета и платежных терминалов ExpressPay. Также клиенты смогут бесплатно пользоваться услугой SMS-Banking.

В сеть обслуживания «Expressbank» входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.