Представительница Азербайджана на "Евровидении-2017" выступит в Амстердаме

2017-04-06 11:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 8 апреля представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) выступит в Амстердаме (Нидерланды), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Общественного телевидения Азербайджана (İTV).

Выступление Дианы Гаджиевой в рамках промо-тура состоится на концерте участников конкурса "Евровидение-2017". Данный концерт, является одним из самых крупных мероприятий, организовываемых в преддверии конкурса.

В программе примут участие представители 33 стран. Диана Гаджиева также пообщается и ответит на вопросы представителей европейских СМИ и блогеров.

Напомним, что на конкурсе Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) выступит с песней Skeletons. Авторы композиции - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в Киеве (Украина) 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая.

(Автор: Джани Бабаева)