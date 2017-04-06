Бразильские близнецы-альбиносы покорили интернет

2017-04-06 11:34 | www.oxu.az | 2

Необязательно быть ярким, чтобы запомниться. Это еще раз доказали очаровательные близняшки-альбиносы, которые, кажется, скоро перевернут весь мир моды.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru предлагает познакомится с Ларой и Марой Бавар. Эти девочки стали героинями проекта «Редкие цветы», в котором фотографу Виничиусу Терранове удалось показать всю красоту сестер.

Вероятность рождения ребенка-альбиноса — 1 из 17 000. Даже трудно представить, насколько редко рождаются близнецы-альбиносы.

Неудивительно, что 11-летними девочками из обычной бразильской семьи заинтересовались известные фотографы.

Близняшки уже успели побыть моделями для разных брендов и модных журналов.

У Лары и Мары Бавар есть еще одна сестричка — темнокожая Шейла.

Шейла очень похожа на своих сестер, она выглядит так же, как они, только в негативе.



«Эти девочки — своего рода заявление о том, какой разнообразной может быть красота, какой величественной и совершенной», - говорит о сестрах Бавар фотограф.

A.C.

