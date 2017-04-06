SOCAR улучшает энергообеспечение на морских основаниях

2017-04-06 11:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR ввела в эксплуатацию новые распределительные устройства на основаниях нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Абшероннефть" производственного объединения "Азнефть", входящего в состав госкомпании, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, ПО "Азнефть" ведет интенсивные работы по обновлению электросистем на объектах, долгое время находящихся в эксплуатации, в том числе НГДУ "Абшероннефть".

"На объектах SOCAR введены в эксплуатацию новые подземные и подводные кабели, проведены воздушные линии электропередачи, установлены трансформаторы, распределительные установки и щиты, запущены новые подстанции. На месторождении "Банка Дарвина" для обеспечения круговой подачи энергии между основаниями №№670 и 720 проложен новый подводный кабель протяженностью 1,3 километра. На эстакаде заменены распределительные устройства и их гидротехнические части", - говорится в сообщении.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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