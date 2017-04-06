Израиль поддерживает усилия МГ ОБСЕ по решению нагорно-карабахского конфликта - посол
2017-04-06 11:58 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, сказал во время пресс-конференции в четверг в Баку посол Израиля в Азербайджане Дан Став.
Посол выразил поддержку стараниям МГ ОБСЕ.
По его словам, конфликт должен быть решен мирным путем, так как "военное решение конфликта приведет к людским потерям".
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Анаханум Хидаятова)