Израиль поддерживает усилия МГ ОБСЕ по решению нагорно-карабахского конфликта - посол

2017-04-06 11:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, сказал во время пресс-конференции в четверг в Баку посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

Посол выразил поддержку стараниям МГ ОБСЕ.

По его словам, конфликт должен быть решен мирным путем, так как "военное решение конфликта приведет к людским потерям".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова)