Посол Израиля: «После апрельских событий прошлого года была надежда на решение конфликта в Нагорном Карабахе»

2017-04-06 12:05 | www.apa.az | 2

«После апрельских событий прошлого года в зоне Нагорного Карабаха была надежда на решение конфликта».

Как сообщает АПА, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

Дипломат напомнил, что в мае и июне прошлого года в Вене и Санкт-Петербурге прошли встречи президентов Азербайджана и Армении.

«К сожалению, надежды на решение конфликта не оправдались. Мы считаем, что конфликт должен быть решен мирным путем. Израиль поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ. Потому что и стороны конфликта также поддерживают этот формат», - сообщил он.

Дипломат подчеркнул, что Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана.