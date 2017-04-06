МЭПР будет штрафовать чиновников, не пресекающих уничтожение зеленых насаждений

2017-04-06 12:05 | www.apa.az | 2

Министерству экологии и природных ресурсов предоставлены новые полномочия.



Как сообщает АПА, согласно подписанному сегодня президентом Ильхамом Алиевым указу о внесении изменений в указ от 15 февраля 2016 года о применении закона от 29 декабря 2015 года «Об утверждении Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики», Министерству экологии и природных ресурсов предоставлены полномочия штрафовать чиновников на 1000 манатов, юридических лиц на 3000 манатов за непринятие мер против тех, кто уничтожает растительность в городах и других населенных пунктах, а также за непринятие предусмотренных законом мер по охране зеленых насаждений.

В то же время должностные лица, не представившие в Министерство экологии и природных ресурсов соответствующей информации об учете, кадастре и мониторинге зеленых насаждений, будут штрафоваться на сумму 1000 манатов, а юридические лица – на 3000 манатов. При уничтожении зеленых насаждений без заключения Министерства экологии и природных ресурсов физические лица будут штрафоваться на 1000 манатов, должностные лица – 5000 манатов, юридические лица – 15000 манатов.

При отсутствии соответствующего решения центральных органов Исполнительной власти в связи с уничтожением зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в ее ведении, или без разрешения местных органов Исполнительной власти либо муниципалитетов в отношении других земельных участков, физические лица будут штрафоваться на 1000 манатов, должностные лица на 5000 манатов, а юридические лица на 15000 манатов.