Канадские супруги выиграли третью лотерею в жизни

2017-04-06 11:40 | www.oxu.az | 2

Барбара и Дуглас Финк из канадского Эдмонтона выиграли третью лотерею за время совместной жизни. Нынешний выигрыш стал для пары самым крупным и составил 8,2 млн канадских долларов (6,1 млн долларов США), передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

До этого супругам удавалось выиграть 128 тысяч канадских долларов в 1989 году - тогда они разделили сумму с четырьмя друзьями - и еще 100 тысяч в 2010 году.

Согласно пресс-релизу Западноканадской лотереи, сумма, которая в итоге досталась супругам сейчас, была крупнейшим джекпотом, когда-либо разыгранным компанией. Кроме Финков лишь один покупатель лотерейного билета угадал все шесть чисел верно.

Супруги уже определились с применением выигранных средств. «Семья прежде всего: хотим, чтобы дочерям и внукам всего хватало», - сказала организаторам лотереи Барбара Финк.

Ее муж Дуглас добавил, что также они намерены попутешествовать и приобрести новое жилье: «Барбара хочет новый дом, и она его получит», - выразил уверенность мужчина.

Как вспоминает Барбара Финк, она узнала о выигрыше, когда муж работал за городом, в связи с чем не ответил сразу на ее настойчивый звонок по мобильному. Однако пять минут спустя ей удалось дозвониться до супруга. «Он снял трубку, и я прокричала, что сделала это снова», - сказала она.

Н.О.