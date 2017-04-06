Ильхам Алиев награжден Международной премией дружбы Турции – ФОТО

2017-04-06 11:47 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев награжден Международной премией дружбы, учрежденной турецким изданием «Çekmeköy 2023».

Как передает Oxu.Az, глава азербайджанского государства удостоен этой премии за решительную позицию в вопросах предотвращения попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года, защиты государственности и законной власти соседней страны.

Награду 5 апреля на церемонии в стамбульском дворце «Çırağan» принял генконсул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев.

Н.О.

