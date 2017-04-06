Азербайджан получил второй транш кредита для TANAP

2017-04-06 12:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан получил второй транш кредита от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Азиатского инвестиционного банка инфраструктуры (AIIB) для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) являющегося частью проекта "Южный газовый коридор".

Бенефициаром по кредиту выступает азербайджанское ЗАО "Южный газовый коридор".

МБРР выделил второй транш на сумму 146,3 миллиона долларов 30 марта, а второй транш от AIIB на сумму $ 219,5 миллиона долларов был выделен пятого апреля.

Напомним, что первый транш от обеих международных финансовых организаций на сумму 108,4 миллиона долларов и 162,6 миллиона долларов соответственно был выделен в феврале этого года.

На реализацию проекта Всемирный Банк (ВБ) выделил Азербайджану 400 миллионов долларов США. Кредит выделен сроком на 30 лет, а льготный период составляет пять лет.

Совет директоров ВБ 20 декабря 2016 года одобрил выделение Азербайджану кредита в 400 миллионов долларов. Кроме этого, кредит на аналогичную сумму выделен Турции.

AIIB одобрил кредит в размере 600 миллионов долларов на проект TANAP 21 декабря 2016 года.

Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 миллиарда долларов.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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