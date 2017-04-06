Посол Израиля в Азербайджане: «Мы наблюдаем за ходом следствия в отношении Лапшина»

2017-04-06 12:11 | www.apa.az | 2

Консул посольства Израиля постоянно встречается с содержащимся в Азербайджане блогером Александром Лапшином.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

Посол напомнил, что Лапшин является также и гражданином Израиля: «Условия его содержания хорошие. Никаких жалоб нет. Мы наблюдаем за ходом следствия в отношении Лапшина».

Отметим, имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.