Никола Стерджен: Шотландия станет независимой

2017-04-06 11:54 | www.oxu.az | 2

Шотландия станет независимым государством.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press, об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

«Я уверена, что Шотландия станет независимым государством в течение моей жизни и получит свое место в ООН наряду с другими государствами мира», - заявила она. По ее словам, новый референдум о независимости должен проводиться на той же основе, что и предыдущий.

При этом политик подчеркнула, что даже в случае отделения от Великобритании Шотландия и Англия должны сохранить свободную торговлю.

«Шотландия и Англия должны всегда свободно торговать друг с другом. Это наша взаимная выгода. Но я хочу этого наряду с торговлей в рамках общего рынка, потому что это очень важно для интересов Шотландии», - заявила Стерджен.

Н.О.