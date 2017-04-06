В Петербурге задержали еще одного вербовщика ИГИЛ – ВИДЕО

2017-04-06 12:00 | www.oxu.az | 2

В Санкт-Петербурге задержан еще один подозреваемый в вербовке граждан в террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ren.TV, об этом сообщили в СУ СКР по Петербургу.

«Пятого апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны 8 граждан из республик Средней Азии», - говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей, задержанные вербовали адептов для террористических группировок с ноября 2015 года для совершения терактов и привлечения к деятельности незаконных организаций, в том числе и за границей.

Следователи продолжают проверять все связи и контакты вербовщиков. В настоящее время нет сведений о том, что они были связаны с исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым.

В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения.

Н.О.