Представители молодежи с ограниченными возможностями будут волонтерами на IV Исламиаде

2017-04-06 12:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Представители молодежи с ограниченными возможностями здоровья примут участие в качестве волонтеров в IV Исламских играх солидарности, сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

Как говорится в сообщении, это 25 человек, в том числе, 11 выпускников Центра профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья министерства и 14 человек, находящихся на курсах профессионального тренинга.

Многие из них уже были волонтерами на Европейских играх «Баку-2015», соревнованиях Гран При Европы «Формула 1», и были удостоены сертификатов за успешную деятельность в качестве волонтеров.

В ходе проведения тренингов по добровольному участию в Играх и во время самих Игр волонтеры будет размещены в Центре профреабилитации и обеспечены общежитием, питанием, медицинскими и физиотерапевтическими услугами за государственный счет.

За прошедший период около 1500 представителей молодежи с ограниченными возможностями здоровья были приняты на подготовительные курсы по различным профессиям.

IV Исламские игры солидарности состоятся в Баку с 12 по 22 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова)