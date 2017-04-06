Азербайджану невыгоден реэкспорт агропродукции третьих стран - замминистра

2017-04-06 12:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - За прошлый год Азербайджан экспортировал в Россию около 20-25 процентов выращенных в стране помидоров, сказал в четверг заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев в Баку на переговорах с российской делегацией по вопросам перемещения плодоовощной продукции с территории Азербайджана на территорию России.

"В прошлом году в Азербайджане было выращено более 517 тысяч тонн помидоров, из которых более 100 тысяч тонн были экспортированы в Россию. То есть, порядка 20-25 процентов произведенной продукции было экспортировано в Россию", - сказал Бабаев.

Коснувшись вопроса реэкспорта продукции третьих стран, Бабаев отметил, что цифры показывают, что это невыгодно Азербайджану.

"С ноября прошлого года импорт плодоовощной продукции в Азербайджан сокращается, что связано с введением специфических таможенных пошлин. Если посмотреть на данные первых двух месяцев 2017 года, в Азербайджан были импортированы всего 350 тонн помидоров. В то же время мы экспортировали в Россию свыше 8,8 тысячи тонн томатов. Также стоит обратить внимание на то, что себестоимость импортируемой в Азербайджан из Турции продукции составляет 1,17 доллара за килограмм, в то время как себестоимость экспортируемой в Россию продукции - 1,12 доллара за килограмм", - сказал Бабаев.

(Автор: Анвар Мамедов)