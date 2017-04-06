Bakan Bozdağ: Otopside kimyasal silah tespit edildi

2017-04-06 12:11 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıyla ilgili, "Otopside kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin otopsi raporu sonuçlarını açıklayarak saldırıda kimyasal silah kullanıldığını belirtti. Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada, "Görevlilerin herhangi bir kimyasal madde tehlikesine karşı koruyucu özel kıyafet giyerek katıldıkları otopsideki ilk bulgulara göre; şahısların 'kimyasal boğucu gaz'a maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri, akciğerlerinde 'yoğun ödem' bulunduğu tespit edilmiştir" dedi.



ACİL KODUYLA BM'YE ULAŞTIRILDI



Bu arada Esed rejiminin kimyasal saldırısının ardından özel araçlarıyla sıfır noktasına giden Sivil Savunma'ya bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Timleri'nin yaptığı tarama sonuçları hızla Dışişleri'ne iletildi, oradan da acil kodla BM'ye ulaştırıldı.



ÖLÜ SAYISI 72'YE ULAŞTI



Acil kodla yollanan raporda Suriye’nin İdlib vilayetindeki kimyasal saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye çıktığı bildirildi. Türkiye'nin raporunda rejimin hava saldırısında klor gazının kullanıldığı ifade edildi.