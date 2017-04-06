В конце этого года планируется заседание межправкомиссии Азербайджан-Израиль

2017-04-06 12:17 | www.apa.az | 4

«Мы надеемся, что к концу 2017 года будет проведено первое заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Израилем».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на брифинге заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став. Он напомнил, что во время последнего визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетанъяху в Баку был подписан меморандум о проведении заседания межправкомиссии.

Посол напомнил, что сопредседателями межправкомиссии являются с азербайджанской стороны - министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, с израильской - глава Минэкологии Зеэв Элькин. Посол добавил, что точное время и место проведения межправкомиссии будет определено в ходе дипконсультаций.