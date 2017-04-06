Кот прервал обращение мэра Риги к горожанам – ВИДЕО
2017-04-06 12:07 | www.oxu.az | 3
Мэр столицы Латвии Нил Ушаков отвечал на вопросы жителей Риги в эфире программы «Прямые вопросы», но это общение решил прервать кот, передает Oxu.Az со ссылкой на kp.ru.
Как видно из ролика, опубликованного Ушаковым на его YouTube-канале, животное вдруг решило попить из кружки мэра.
Ушаков ненадолго прервался, а затем прогнал кота и продолжил запись программы.
В Ратуше Риги живут два кота — Кузя и Мурис, которых мэр взял котятами из местного приюта в 2011 году.
Н.О.