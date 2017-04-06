В Петербурге обезврежено взрывное устройство – ОБНОВЛЕНО

2017-04-06 12:12 | www.oxu.az | 3

Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», - сказал он.

10:06

Жилой дом в Невском районе Петербурга частично эвакуирован из-за обнаружения сотрудниками УФСБ опасного предмета в четверг рано утром.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

«В результате реализации ряда оперативно-разыскных мероприятий около 05:00 сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении по адресу Товарищеский проспект, дом 22 корпус 1 обнаружен предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность. В настоящее время жители близлежащих квартир эвакуированы», - сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства добавил, что в настоящее время во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводятся первоочередные мероприятия по установлению природы обнаруженного предмета и его нейтрализации.

Н.О.