Россия намерена сократить сроки таможенных процедур с Азербайджаном - ФТС

2017-04-06 12:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Основная цель работы таможенных органов России - сокращение сроков таможенных процедур со всеми странами, в том числе и с Азербайджаном, а также снижение издержек бизнеса, сказал в четверг журналистам в Баку первый заместитель начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы России Андрей Рязанов.

"В настоящее время мы не отмечаем конфликтных ситуаций, связанных с ввозом в Россию азербайджанской продукции. Тем не менее, чтобы исключить подобные случаи в ближайшее время, мы должны довести свою позицию, что мы уже начали делать", - сказал Рязанов.

Коснувшись работы на границе специальных экспертных групп по лабораторной проверке, Рязанов отметил, что такие группы работают исключительно по точечным поставкам.

"Отношения между таможенными органами России и Азербайджана строятся на основе взаимного признания результатов таможенной проверки. Что касается экспертных групп, то они проверяют точечные поставки в рамках системы управления рисками. Это не затрагивает весь объем ввоза товаров из Азербайджана в Россию", - сказал Рязанов.

По данным Госкомтаможни, товарооборот между Азербайджаном и Россией в первые два месяца 2017 года составил 235,4 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на 55 процентов.

(Автор: Анвар Мамедов)