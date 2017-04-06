В Петербурге обезвредили взрывное устройство в жилом доме

2017-04-06 12:23 | www.apa.az | 3

В жилом доме в Невском районе Петербурга обнаружили взрывное устройство.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, ранее в Невском районе Петербурга эвакуировали жильцов дома на Товарищеском проспекте из-за угрозы взрыва. Подозрительный предмет обнаружили в одной из квартир сотрудники ФСБ. В петербургском управлении ведомства «Фонтанке» рассказали, что найденный предмет представляет «взрывную опасность». Взрывное устройство было обезврежено.

Из-за этого были эвакуированы жильцы двух подъездов дома. Их разместили в актовом зале детского сада, который находится по соседству. Позднее они рассказали «Фонтанке», что из дома вывели трех человек в наручниках.

Сейчас опасность для жителей, по словам главы Невского района Петербурга, ничего не представляет, они могут вернуться в свои квартиры. При этом на восьмом и девятом этажах одного из подъездов дома продолжают работу следователи.