Правительство Турции: Применение в Идлибе химического оружия доказано

2017-04-06 12:33 | www.apa.az | 3

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг объявил предварительные результаты аналитической экспертизы тел людей, погибших от отравляющего газа в результате химической атаки, которую совершили боевые самолеты на город Идлиб в Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на газету «Yeni Şafak», Б.Боздаг сказал, что в результате проведенной экспертизы выяснилось, что во время воздушной атаки было использовано химическое оружие.

Отметим, 4 апреля утром Свободная сирийская армия совершила воздушную атаку на район Хан Шейхун сирийского города Идлиб. Число жертв химической атаки достигло 72 человек. Согласно информации, бомбы на Идлиб были сброшены с сирийских или российских истребителей. Министерство обороны России же заявило, что в районе Хан Шейхун сирийская авиация атаковала склад, где изготавливались начиненные отравляющими веществами боеприпасы.