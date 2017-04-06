Женщина, муж которой ушел к племяннице: Меня могут убить

2017-04-06 12:18 | www.oxu.az | 3

Гамида Сафарова, супруг которой похитил собственную племянницу, ушла из отцовского дома.

Как передает Oxu.Az, об этом ölkə.az сообщила сама Г.Сафарова.

«Сейчас я в дороге. Еду домой в Гянджу. Пусть мой супруг объявится, заберет детей или платит алименты. Выходя из дома, я сказала семье, что если мой телефон не будет отвечать, значит, меня убили. Я на все готова и знаю, что меня могут убить. Прошу руководителей соответствующих структур оказать мне помощь в получении алиментов и других вопросах», - сказала Сафарова.

Отметим, что, по словам Гамиды Сафаровой, ее супруг - Гасан Сафаров бросил ее ради собственной племянницы Гюнель Сафаровой. Сам Гасан Сафаров опроверг обвинения супруги, заявив, что она сама изменяла ему.

A.M.

