В США засекли новый лимузин-броневик Дональда Трампа

2017-04-06 12:23 | www.oxu.az | 3

Компания Cadillac заканчивает испытания новейшего бронированного лимузина, который может поступить в распоряжение нынешнего президента США уже во второй половине 2017 года.

Как передает Oxu.Az, испытательный образец будущего «автомобиля номер один» вновь засекли во время отладочных тестов. И хотя лимузин для Дональда Трампа все еще укутан в защитный камуфляж, кое-какие черты его внешности уже считываются: например, передняя часть со светодиодной оптикой в стиле Cadillac Escalade, а также корма, позаимствовавшая дизайнерские решения у седана CT6.

Автомобиль под условным названием Beast 2.0 выглядит еще более массивно, чем его предшественник, на котором передвигался Обама. Несмотря на силуэт классического лимузина, новый Cadillac для президента будет выполнен на некоей грузовой платформе средней тоннажности. Вес автомобиля составит порядка 7-9 тонн, а его тяжелая броня будет способна выдержать прямое попадание из гранатомета.

Стоимость нового лимузина для Трампа не раскрывается, однако знакомые с деталями проекта источники утверждают, что за разработку броневика концерн General Motors получил около 16 млн долларов.

Н.О.