Госкомтаможня Азербайджана назвала условия внедрения "зеленого коридора" на пропускных пунктах

2017-04-06 13:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан пока не намерен внедрять механизмы "зеленого коридора" при экспорте продукции в другие страны, сказал в четверг журналистам глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

По его словам, для внедрения подобного механизма необходимо наличие большого объема товарооборота.

"Кроме того, необходимо, чтобы рынок сбыта был крупным. При наличии таких условий, мы готовы вести переговоры по формированию "зеленого коридора", - сказал Алиев.

Согласно поправкам в Таможенный кодекс Азербайджана, внесенным в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 30 ноября 2016 года, с целью упрощения таможенного оформления товаров и транспортных средств, проходящих через таможенные погранично-пропускные пункты, могут применяться зеленые, голубые, желтые и красные системы пропуска для прохождения товаров и транспортных средств на таможенную территорию на основе краткой импортной декларации.

У Азербайджана уже имеются договоренности с Федеральной таможенной службой России о создании "зеленого коридора". Договоренность между таможенными органами Азербайджана и России была достигнута в феврале 2015 года. В ходе этой встречи был подписан документ, создающий условия для беспрепятственного прохождения сельскохозяйственной продукции растительного происхождения по "зеленому коридору". Речь идет о скоропортящейся продукции, а также продуктах переработки, за исключением подакцизных товаров.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Россией в первые два месяца 2017 года составил 235,4 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на 55 процентов.

(Автор: Анвар Мамедов)