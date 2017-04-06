Ограничивается движение на одном из проспектов Баку
2017-04-06 13:14 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 начнутся работы по обновлению дорожной разметки и пешеходных «зебр» на участке проспекта Зии Буниятова – от дорожного узла Беюк Шор до круга «20 Января», сообщили Trend в четверг в ОАО «Азеравтойол».
Работы будут завершены до утра следующего дня.
С целью регулирования движения автотранспортных средств в Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки и пешеходных «зебр».
(Текст: Кямаля Сеидова)