Ограничивается движение на одном из проспектов Баку

2017-04-06 13:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 начнутся работы по обновлению дорожной разметки и пешеходных «зебр» на участке проспекта Зии Буниятова – от дорожного узла Беюк Шор до круга «20 Января», сообщили Trend в четверг в ОАО «Азеравтойол».

Работы будут завершены до утра следующего дня.

С целью регулирования движения автотранспортных средств в Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки и пешеходных «зебр».

(Текст: Кямаля Сеидова)