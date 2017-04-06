Bakan Kılıç Bakü'den açıkladı: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi İstanbul

2017-04-06 12:35 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Bakü'de yaptığı açıklamada, 2021 yılındaki 5. İslami Dayanışma Oyunları'na İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

4. İslami Dayanışma Oyunları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-22 mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Bakan, "Azerbaycan'da İslami Dayanışma Oyunları'nı için hazırlıklar en üst düzeyde gerçekleşmesi bizi çok mutlu ediyor." dedi

İslami Dayanışma Oyunları nedir?

Türkiye'nin de katılımcısı olduğu İslami Dayanışma Oyunları, İslam Konferansı Örgütüne üye olan ülkelerin katılması ile dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir spor organizasyonudur. İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) İslam Dayanışma Oyunları yönünü ve kontrolünden sorumlu olan kuruluştur. Üye ülkelerde Müslüman olmayan vatandaşların da Oyunlar'a katılması için izin verilir.

İslami Dayanışma Oyunları ilk olarak 2005 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenmiştir.

En son Oyunlar ise 2013'te Endonezyada yapılmıştır.