Bakan Albayrak: Türkiye Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri oldu

2017-04-06 13:31 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası" programı tanıtım toplantısında konuştu

Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Geçtiğimiz 15 yıllık yolculuğumuzu sessiz bir devrim olarak söyleyebiliriz. Kamu sektörünün reeldeki payının azaltılması açısından çok önemli bir süreç yaşadık. Türkiye'nin 15 senedir ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri oldu.

Önümüzdeki yıl 81 ilimizde doğalgaz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'den bahsediyorsak ve bu sürece devam edeceksek dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaksak Enerji Bakanlığı olarak bu strateji ve vizyonun altını doldurmalıyız.

15 Temmuz, bize çok önemli bir şey öğretti, birlikte olduğumuzda bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok.

Peki neden milli enerji? Son 10 yılın ortalama enerji ithalatı maliyeti ülkemize 44 milyar dolar. Toplam yaklaşık 55 milyar dolarlık bir enerji ithalatı, maden ithalatı yapmışız.

İthalata bağımlı olduğumuz alanlarda, yerli kaynakların artırılması noktasında, son 15 yıllık dönemimizde en yüksek yerli elektrik üretimi oranını geçen yıl yakaladık. Ama yetmez, hedef en az üçte iki.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Yerli kömürle başlattığımız süreç geçtiğimiz yıl en yüksek artışı yaşadık. Yatırımlar devam ediyor. Elektik üretiminde yerlilik oranı yüzde 50.

Milli enerji ve maden politikamızın temelinin iki unsurla sağlıyoruz. Güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik. Enerjideki bağımlılık stratejisini doğru yönetirseniz o ölçüde güçlü bir dış politikaya da pencere açılır.

Türkiye olarak çok kritik bir coğrafyadayız. Bölgenin tek istikrarlı ülkesiyiz. Şu resme bakttığımızda; 10 tane boru hattı bizim topraklarımızda. 8'i doğalgaz, 2 tanesi petrol boru hattı. Bu durum size siyasi bir sorumluluk yüklüyor.

Türkiye olarak hali hazırda 2,8 milyar metreküplük doğalgaz depolama tesisi için yüzde 20 hedefi koyduk. Eğer arz güvenliği noktasında bir alt yapı hazırlamanız gerekiyorsa depolamada kaybedecek bir günümüz yok dedik ve Tuz Gölü tesisini açtık.

Tuz Gölü tesisi Ocak ayında devreye girdi. Kapasitesi 1 milyar m3 ama bu 5.4 milyar metreküpe çıkacak. Silivri'deki tesisin kapasitesi de 4.6 milyar metreküpe çıkacak. Türkiye doğalgaz depolamada bölgenin en büyüklerinden biri olacak.

LNG alt yapısını güçlendirmek zorundayız dedik, düğmeye bastık. 2015 sonu 35 milyar metreküp olan kapasiteyi 2017 sonunda 107 milyar metreküpe çıkarıyoruz.

Yerli kömürde çok yoğun bir yatırım süreci başlayacak. Dünyadan çok ileride bir çevreci yaklaşımkla yeni bir süreç başlatacağız.

Yerli kaynağımız varsa bunu sonuna kadar kullanmak zorundayız. Türkiye, petrol depolama noktasında istediğimiz düzeyde değil. Hedef, 5 milyon ton depolama kapasitesi. Bu adımı hayata geçireceğiz.

2002 yılında 32 bin metre sondaj yapan bir MTA vardı. Biz bu rakamı 300 bin metrelere çıkardık. Bu da yetmez, 2017 hedefimiz 1 milyon metre, bu da yetmez. 2 ve 3 milyon metreye çıkacak planlamayı yaptık.

"TÜRKİYE'NİN TAŞI DA TOPRAĞI DA ALTIN"

Türkiye toplam doğal kaynakların keşfi noktasında dünyanın arkalarında bir ülke. Hedef, kamu ve özelle birlikte, Kanada ve Avustralya'yı geçmek için 6 milyon hedefi yakalayacağız.

Türkiye jeofizik haritasını 2018 yılına kadar tamamlayacak. Madencilik altyapısı itibariyle sahip olunan kaynakları göreceğiz.

Tüm Türkiye coğrafyasını, bitki örtüsünden topografik yapısına kadar röntgenini çekip madencilikte sahip olunan kaynakları göreceğiz.

Bir sonraki adım jeokimya haritası. Çok harika sonuçlar elde ettik. Türkiye'nin taşı da toprağı da altın.