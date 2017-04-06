В Горадизе состоялось шествие, посвященное годовщине победы в апрельских боях

2017-04-06 12:34 | www.apa.az | 3

В городе Горадиз Физулинского района прошло шествие, посвященное годовщине победы наших вооруженных сил в апрельских боях.

Как сообщает карабахское бюро АПА, шествие стартовало на проспекте Гейдара Алиева и завершилось на Площади Флага.

В шествии принимали участие вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, омбудсмен Эльмира Сулейманова, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алиев, депутаты, военные, представители общественности.