Сборная Азербайджана совершила подъём на 2 строчки в рейтинг-листе ФИФА

2017-04-06 12:40 | www.apa.az | 3

Обнародован рейтинг-лист сборных ФИФА.

Как сообщает apasport.az, в списке нашли отражение результаты мартовских контрольных игр и отборочных матчей ЧМ-2018, произошёл ряд изменений.

Изменения по сравнению с таблицей, опубликованной в прошлом месяце, коснулись и сборной Азербайджана. Наша сборная, которая 9-го марта обыграла в товарищеском матче Катар со счётом 2:1, а 26-го числа проиграла в отборочной встрече Германии со счётом 1:4 повысила свой рейтинг с 380 до 386 очков.

Это отразилось на позиции подопечных Роберта Просинечки. Наша команда поднялась с 89-го на 87-ое место. Она опередила 4 команды – сборные Катара, Гватемалы, Гвинеи-Бисау, Сент-Китса и Невиса. Но из-за того, что благодаря более крупному рывку Сирия (с 95-го на 80-ое место) и Боливия (с 97-го на 74-ое место) обошли и нас, мы совершили подъём всего на 2 строчки.

Сборная Азербайджана и её «соседи»

83 (66). Бенин – 396

84 (78). Конго – 392

84 (87). Габон – 392

86 (81). Норвегия – 387

87 (89). Азербайджан – 386

88 (98). Свазиленд – 378

89 (84). Катар – 369

90 (106). Мавритания – 366

91 (92). Ливия – 361

Значительно изменились и позиции 10 сильнейших команд мира. Бразилия через 7 лет поднялась на 1-ое место. Годичное лидерство Аргентины завершилось. Уругвай вылетел из «десятки», где его сменила Швейцария. Бельгия и Колумбия поменялись местами – бельгийцы теперь на 5-ом, южноамериканцы на 7-ом месте.

Первая «десятка»

1 (2). Бразилия – 1661

2 (1). Аргентина – 1603

3 (3). Германия – 1464

4 (4). Чили – 1403

5 (7). Колумбия – 1348

6 (6). Франция – 1294

7 (5). Бельгия – 1281

8 (8). Португалия – 1259

9 (11). Швейцария – 1212

10 (10). Испания – 1204

Ряд изменений произошёл и в позициях соперников нашей сборной в отборочном цикле ЧМ-2018. Германия, обыгравшая нашу сборную, сохранила свою позицию, Северная Ирландия совершила рывок на 9 строчек. Остальные команды совершили спуск. Норвегия опустилась вниз на 5 строчек и теперь соседствует с нашей сборной. 86-ое место это антирекорд в истории норвежского футбола. Чехия совершила спуск на 4, Сан-Марино на 1 строчку.

Отборочный цикл ЧМ-2018, Европейская зона, группа С

3 (3). Германия – 1464

26 (35). Северная Ирландия – 823

46 (42). Чехия – 679

86 (81). Норвегия – 387

204 (203). Сан-Марино – 12

Отметим, что сборная соседней Турции совершила подъём на 4 строчки и с 863 очками обосновалась на 22-ом месте.