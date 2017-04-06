В Азербайджане машина скорой помощи попала на радар – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-06 12:28 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане штрафование машины скорой помощи дорожной полицией вызвало недоумение общественности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, глава пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев прокомментировал этот вопрос.

К.Алиев отметил, что если любой водитель на любой дороге превысит максимально допустимую скорость, то специальная видеотехника автоматически регистрирует факт превышения скорости и составляет электронный протокол в отношении владельца транспортного средства.

«Водитель транспортного средства особого назначения имеет право выходить за пределы требований закона о дорожном движении, но должен включить проблесковый маячок и специальный звуковой сигнал», - отметил он.

По словам К.Алиева, электронный протокол по упомянутому факту был отправлен в станцию скорой медицинской помощи Агдашского района.

«Руководство этой станции должно предоставить сведения о водителе в течение 5 дней с момента получения протокола.

Здесь следует установить, произошло ли нарушение в тот момент, когда машина скорой помощи ехала на вызов, или же нарушение произошло вне вызова. Если нарушение правил произошло в рабочее время, и руководство предприятия, которому принадлежит данное транспортное средство, подтверждает данный факт, то протоколы об административных правонарушениях прекращается», - добавил он.

10:43

Машину скорой медицинской помощи, доставлявшую больного с острым инфарктом в Агдашскую центральную больницу, оштрафовали на 310 манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом azxeber.com рассказал водитель машины скорой помощи Агдашской центральной больницы, не пожелавший называть своего имени.

По его словам, в последние месяцы машина скорой помощи неоднократно попадала на радар во время перевозки больных в Гянджу и Баку. Руководство больницы вычитывает штрафы из зарплат водителей.

Согласно пункту 1 статьи 48 закона Азербайджанской Республики о дорожном движении, транспортные средства с надписями «полиция», «скорая медицинская помощь», «пожарная» и другие, перечень которых устанавливается соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики, во время выполнения специального задания обладают режимом преимущественного движения. В таких обстоятельствах водители указанных транспортных средств должны устанавливать специальные световые сигналы и звуковую сигнализацию. Закон требует водителей в любой ситуации уступать дорогу машинам скорой помощи. За нарушение этого правила полагается штраф в размере от 20 до 40 манатов.

А.М.

