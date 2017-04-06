Галстуки Трампа стали причиной насмешек – ФОТО

2017-04-06 12:33 | www.oxu.az | 3

В сети стал популярным Twitter-аккаунт @TrumpsTies, посвященный длине галстуков президента США Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на rian.com.ua, как известно, у политика есть много разных галстуков, в которых он появляется на тех или иных мероприятиях, но длина этих аксессуаров нередко вызывает насмешки в соцсетях.

Именно из-за длинных, а порой и широких галстуков миллиардер стал героем десятков мемов в сети.

Н.О.

