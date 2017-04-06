В Баку завтра сохранится теплая погода

2017-04-06 13:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В некоторых местах прогнозируется туман, вечером морось, ветер южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем - 14-18 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится от 761 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью и утром составит 70-80 процентов.

До 9 апреля мягкая весенняя погода на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Однако в некоторых западных районах ожидаются грозовые дожди. Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью 2-7, днем 17-22,

в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)