Дан Став: «Одним из основных направлений сотрудничества между Израилем и Азербайджаном является сфера обороны»

2017-04-06 12:54 | www.apa.az | 3

«Завтра исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Израиль – четвертая страна, которая признала независимость Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

По его словам, отношения между двумя странами важные и носят стратегический характер: «История наших отношений началась вовсе не с 1992 года. На территории Азербайджана с 7 века до нашей эры проживает еврейская община. Она является частью Азербайджана. Они делили радости и горести Азербайджана. Отношения между двумя странами уникальны. Обе страны имеют схожий взгляд на вопрос Ближнего Востока. Наши страны страдают от конфликта, поэтому выступают за мир. Обе страны являются островками стабильности на Ближнем Востоке».

Азербайджан и Израиль имеют мультикультуральные ценности. Обе страны толерантно относятся к представителям различных религий. С этой точки зрения Азербайджан является уникальной моделью. Представители разных народов проживают здесь в мире и спокойствии. Одним из основных направлений сотрудничества между Израилем и Азербайджаном является сфера обороны. Между двумя странами налажены хорошие отношения в сфере энергетики. Азербайджан поставляет нефть в Израиль. Израиль в свою очередь хочет превратиться в экспортера газа».

Посол отметил, что отношения между Азербайджаном и Израилем также развиваются и в ненефтяном секторе: «Между лидерами двух стран существует хорошее взаимопонимание. Наши политические отношения на высоком уровне».

Дипломат отметил, что торговый оборот между двумя странами, не считая сферу обороны и энергетику, в прошлом году составил 260 миллионов долларов: «Мы надеемся, что эта цифра увеличится в этом году».