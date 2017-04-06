Президент Азербайджана принял участие на открытии 16-й международной выставки «Туризм и путешествия»

2017-04-06 13:03 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой.

Отметим, в работе AITF 2017 принимают участие 272 компании из 22 стран. Среди участников компании из Азербайджана, Италии, Швейцарии и многих других стран. Традиционно в выставке принимают участие национальные и региональные стенды, принимают участие такие страны как Беларусь, Грузия, Доминиканская Республика, Марокко, Таиланд, Чехия, с региональным стендом – Рогашка Слатина (Словения) и Ставропольский край (Россия). Впервые свои туристические возможности на азербайджанской выставке представляют Колумбия и Куба, которые выступают при поддержке посольств этих стран в Азербайджанской Республике. Среди иностранных дебютантов можно выделить туристические компании из Италии, Китая и Великобритании.

Совместно с AITF пройдет 11-я Кавказская международная выставка «Все для отелей, ресторанов и супермаркетов» Horex Caucasus 2017 - единственная специализированная выставка отельной и ресторанной индустрии в регионе.