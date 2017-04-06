Солистка Большого театра: Хотелось бы организовать фестиваль в родном Азербайджане

2017-04-06 12:36 | www.oxu.az | 4

6 апреля в Москве завершается Второй Международный музыкальный фестиваль Opera Art. В перерывах между репетициями и выступлениями главный организатор оперного смотра, солистка Большого театра, азербайджанская оперная певица, Динара Алиева встретилась с обозревателем «Известий», передает Oxu.Az.

- Планируете ли вы расширять географию фестиваля?

- Да, у меня есть такие планы. Во-первых, буду приглашать артистов из разных регионов. Во-вторых, хотелось бы представить фестивальные программы в других странах — в частности, в родном Азербайджане. Но пока я еще в самом начале пути.

- Вы много гастролируете. Удается ли выступать на родине?

- Я стараюсь поддерживать связи с родным Баку, но концерты у меня там бывают нечасто. Хотя к выступлениям на родине могу отнести и Москву, которая давно стала мне вторым домом. Уже десять лет я солистка Большого театра России, очень горжусь своей службой. Я задействована в разных спектаклях и готова петь еще больше. Мечтала об этом с детства!

A.C.

