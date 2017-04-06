Тысячи террористов из Сирии могут отправиться в Европу

2017-04-06 13:25 | www.trend.az | 3

В Сирии воюют 100 тысяч террористов, которые могут отправиться в европейские страны, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью хорватскому изданию Večernji list, передает РИА Новости.

"Проблема не в гражданствах (террористов). Вы знаете, что террористы смотрят на весь мир, как на одну территорию. Поэтому необязательно, что угроза вашему государству или Европе в целом происходит только от европейцев. Правильно, европеец опасней, так как он хорошо ориентируется на местности (в Европе), но он вернется и приведет террористов из других стран… для проведения терактов. Поэтому когда мы говорим о количестве террористов в Сирии, то говорим с уверенностью о сотнях тысяч… В смысле 100 тысяч как минимум. Конечно, они приезжают, уезжают и умирают в боях", — сказал президент, отвечая на вопрос, есть ли у Сирии данные о террористах из балканских стран.

Асад отметил, что сирийская сторона не может располагать точными данными о перемещении террористов на свою территорию и обратно, так как Турция самостоятельно контролирует общую границу, тем самым способствуя переброске боевиков в САР и созданию для них всех необходимых условий.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.